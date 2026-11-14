Норвегия — Уэльс: во сколько начало матча Лиги наций, где смотреть трансляцию

Сборные Норвегии и Уэльса сыграют в 5-м туре группового этапа Лиги наций УЕФА в субботу, 14 ноября. Встреча группы А4 Лиги А пройдет на стадионе «Уллевол» в Осло и начнется в 20.00 по московскому времени.

Лига наций УЕФА. Лига A. Группа 4.

14 ноября, 20:00. Уллевол (Осло)

Следить за ключевыми событиями игры Норвегия — Уэльс можно в футбольном матч-центре «СЭ».

В России прямую онлайн-трансляцию встречи покажет платформа Okko. Смотреть игру можно на сайте и в приложении сервиса по подписке.

После четырех матчей обе сборные набрали по 3 очка. Норвегия в предыдущем туре на выезде уступила Португалии (1:2), а Уэльс дома проиграл Дании (0:1). В первом очном матче нынешнего розыгрыша валлийцы победили норвежцев (2:1).

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