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Норвегия после невыхода на Евро отыгралась на Румынии. Холанн сделал хет-трик

20:52
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Сборная Норвегии разгромила Румынию в матче Лиги наций — 4:0. Хет-трик оформил 20-летний форвард «Боруссии» из Дортмунда Эрлин Холанн.

Норвежцы 8 октября проиграли Сербии в полуфинале плей-офф за место на Евро.

В таблице группы Норвегия вышла на первое место с 6 очками, опередив румын.

В другой группе Финляндия одолела Болгарию — 2:0 — и сократила отставание от лидирующего Уэльса до 1 очка.

Лига наций B

Группа 1

Норвегия — Румыния — 4:0 (2:0)

Голы: Холанн, 13 (1:0). Серлот, 39 (2:0). Холанн, 64 (3:0). Холанн, 74 (4:0).

Норвегия: Ярстейн, Страндберг, Эль-Абделлауи (Свенссон, 79), Айер, Мелинг, Эль-Юнусси (Хауге, 85), Эдегор (Линнес, 70), Берге, Норманн (Мидтсье, 71), Серлот, Холанн (Кинг, 78).

Румыния: Тэтэрушану, Маня, Тошка, Буркэ, Хаджи (Митрицэ, 63), Марин, Чикылдэу (Максим, 75), Банку, Крецу (Станчу, 75), Янку (Алибек, 90+1), Пушкаш (Кешеру, 64).

Предупреждения: Эль-Абделлауи, 61. Банку, 84.

Судья: Кружляк (Словакия).

11 октября. Осло. Стадион «Уллевол».

Группа 4

Финляндия — Болгария — 2:0 (0:0)

Голы: Тэйлор, 52 (1:0). Йенсен, 67 (2:0).

Финляндия: Храдецки, Райтала, Тойвио, Уронен, Араюри, Спарв, Камара, Тэйлор (Сойри, 74), Пукки (Алхо, 87), Похьянпало (Йенсен, 65), Нисканен (Карьялайнен, 87).

Болгария: Луков, Недялков (Велковски, 60), Попов, Божиков, Димитров, Дим.Илиев (Неделев, 75), Цветков (Карабелев, 75), Малинов, Десподов, Иса (Краев, 60), Йомов.

Судья: Ламбрехтс (Бельгия).

11 октября. Хельсинки. Стадион Олимпийский.

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/N/nation-league/tables/

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