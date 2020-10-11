Норвегия после невыхода на Евро отыгралась на Румынии. Холанн сделал хет-трик
Сборная Норвегии разгромила Румынию в матче Лиги наций — 4:0. Хет-трик оформил 20-летний форвард «Боруссии» из Дортмунда Эрлин Холанн.
Норвежцы 8 октября проиграли Сербии в полуфинале плей-офф за место на Евро.
В таблице группы Норвегия вышла на первое место с 6 очками, опередив румын.
В другой группе Финляндия одолела Болгарию — 2:0 — и сократила отставание от лидирующего Уэльса до 1 очка.
Лига наций B
Группа 1
Норвегия — Румыния — 4:0 (2:0)
Голы: Холанн, 13 (1:0). Серлот, 39 (2:0). Холанн, 64 (3:0). Холанн, 74 (4:0).
Норвегия: Ярстейн, Страндберг, Эль-Абделлауи (Свенссон, 79), Айер, Мелинг, Эль-Юнусси (Хауге, 85), Эдегор (Линнес, 70), Берге, Норманн (Мидтсье, 71), Серлот, Холанн (Кинг, 78).
Румыния: Тэтэрушану, Маня, Тошка, Буркэ, Хаджи (Митрицэ, 63), Марин, Чикылдэу (Максим, 75), Банку, Крецу (Станчу, 75), Янку (Алибек, 90+1), Пушкаш (Кешеру, 64).
Предупреждения: Эль-Абделлауи, 61. Банку, 84.
Судья: Кружляк (Словакия).
11 октября. Осло. Стадион «Уллевол».
Группа 4
Финляндия — Болгария — 2:0 (0:0)
Голы: Тэйлор, 52 (1:0). Йенсен, 67 (2:0).
Финляндия: Храдецки, Райтала, Тойвио, Уронен, Араюри, Спарв, Камара, Тэйлор (Сойри, 74), Пукки (Алхо, 87), Похьянпало (Йенсен, 65), Нисканен (Карьялайнен, 87).
Болгария: Луков, Недялков (Велковски, 60), Попов, Божиков, Димитров, Дим.Илиев (Неделев, 75), Цветков (Карабелев, 75), Малинов, Десподов, Иса (Краев, 60), Йомов.
Судья: Ламбрехтс (Бельгия).
11 октября. Хельсинки. Стадион Олимпийский.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/N/nation-league/tables/