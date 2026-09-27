Норвегия — Португалия: прямая трансляция матча Лиги наций

Сборные Норвегии и Португалии сыграют во 2-м туре группового этапа Лиги наций УЕФА сезона-2026/27 в воскресенье, 27 сентября. Игра состоится на стадионе «Уллевол» в Осло (Норвегия). Стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени.

Лига наций A. Группа 4.

27 сентября, 21:45. Уллевол (Осло)

Следить за ключевыми событиями встречи Норвегия — Португалия можно в матч-центре на сайте «СЭ». В России в прямом эфире матч покажут на онлайн-платформе «Okko Спорт» (трансляция будет доступна по платной подписке).

В 1-м туре группового этапа Норвегия победила Данию со счетом 3:2, Португалия обыграла Уэльс — 1:0.

Общий этап Лиги наций сезона-2026/27 пройдет с 24 сентября по 17 ноября. В этот период команды Лиг А, В и С проведут по шесть матчей, сборные Лиги D — по четыре.

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