Футбол
Лига наций УЕФА
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
О турнире
Главная
Футбол
Лига наций

Сегодня, 11:15

Норвегия — Казахстан: время начала онлайн-трансляции матча Лиги наций

Норвегия проведет матч с Казахстаном в Лиге наций 17 ноября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Фото Global Look Press

Сборные Норвегии и Казахстана встретятся в 6-м туре Лиге наций в воскресенье, 17 ноября. Игра пройдет на стадионе «Уллевол» в Осло (Норвегия) и начнется в 20.00 по московскому времени.

Матч Норвегия — Казахстан в прямом эфире будет транслировать онлайн-платформа «Okko Спорт», контент которой доступен по подписке.

Следить за ключевыми событиями игры Норвегия — Казахстан можно в матч-центре на сайте «СЭ».

Лига наций B. Группа 3
17 нояб, 20:00. Ullevaal (Осло)
Норвегия
Казахстан

Норвегия и Казахстан выступают в группе 3 лиги В с Австрией и Словенией. Первая встреча соперников 6 сентября завершилась вничью — 0:0.

В пяти турах Австрия и Норвегия набрали по 10 очков в 5 матчах, у Словении — 7, у Казахстана — 1.

Лига наций УЕФА
Сборная Казахстана по футболу
Сборная Норвегии по футболу
Читайте также
СМИ допустили конец финансирования Украины при победе Трампа
Российская участница конкурса «Мисс Вселенная» прошла в финал
Футболисты сборной Брунея после поражения от России пошли в стрип-клуб и бар
Якупов вернулся в «Авангард» в результате обмена с «Куньлунем»
Первая леди Бразилии оскорбила Илона Маска на мероприятии G20
Тайсон кусал не ухо, а перчатку, специально засветил ягодицы, а над его соперником издевались. Что произошло после поражения Железного Майка от блогера Джейка Пола
Популярное видео
«КАМАЗ» — «Балтика»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Сокол»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Пари НН»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Факел»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 15-го тура 10 ноября
«Родина» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 15-го тура 9 ноября
«Торпедо» — «Енисей»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Балтика»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Арсенал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Сочи»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Лига наций, расписание и результаты 17 ноября: Италия — Франция, Англия — Ирландия и другие матчи

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости