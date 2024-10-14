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Низовцев заявил, что не видит большого прогресса у сборной Казахстана при Черчесове

Алина Савинова
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Бывший полузащитник сборной Казахстана Максим Низовцев поделился мнением о результатах национальной команды под руководством Станислава Черчесова.

«Он работает с сентября. Я думаю, что он сам не удовлетворен. Болельщики и руководители федерации не удовлетворены, но, что есть, то есть. Мне тяжело судить со стороны. Зная Черчесова, он, наверное, выжимает все, что можно из этой команды. Черчесов заявил, что видит прогресс у сборной? Как бы помягче сказать, большого прогресса я не вижу, но это его право», — приводит «Спорт День за Днем» слова Низовцева.

В воскресенье, 13 октября, подопечные Черчесова уступили Словении в матче группового турнира Лиги наций (0:1). Ранее сборная Казахстана проиграла словенцам в первой встрече со счетом 0:3, Австрии (0:4) и сыграла вничью с Норвегией (0:0).

Источник: Спорт День за Днем
Станислав Черчесов
Футбол
Лига наций УЕФА
Сборная Казахстана по футболу
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