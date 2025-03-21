Футбол
21 марта, 07:46

Нико Уильямс: «Матч с Нидерландами подтвердил, что Испания никогда не сдается»

Евгений Козинов
Корреспондент

Нападающий сборной Испании Нико Уильямс прокомментировал ничью с Нидерландами (2:2) в первом матче 1/4 финала Лиги наций.

«Игра была очень интенсивной. Мы осознавали, что нам это предстоит. Команда у нас хороша, но необходимо отрабатывать усерднее, чем когда-либо. Очень рад своему голу и доволен командой. Этот матч подтвердил, что мы никогда не сдаемся. Теперь в Валенсии у нас будут большие шансы. Надеюсь, сделаем там все по максимуму, чтобы победить», — цитирует пресс-служба УЕФА Уильямса.

Ответная игра состоится в Испании в воскресенье, 23 марта. Начало матча — 22:45 по московскому времени.

Источник: Официальный сайт УЕФА
