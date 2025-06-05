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5 июня 2025, 04:47

Нико Уильямс: «Буду рад, если Ямаль выиграет «Золотой мяч»

Евгений Козинов
Корреспондент
Ламин Ямаль.
Фото Reuters

Вингер сборной Испании Нико Уильямс перед полуфиналом Лиги наций против Франции выразил восхищение Ламином Ямалем.

«Ламин невероятен и постоянно показывает это. Надеюсь, Ямаль будет в порядке в решающих матчах турнира. Он проводит блестящий год. Буду рад, если он выиграет «Золотой мяч». Мы с ним похожи, нам нравятся похожие вещи, мы всегда на позитиве и стараемся забавляться друг с другом и с остальными. Мы отлично ладим, он отличный парень.

Каждый год я вписываю в свой смартфон цели на сезон. Начал это делать, когда еще играл на уровне юношей, и по-прежнему так делаю. Это помогает мне развиваться и как футболисту, и как человеку. К счастью, пока я выполняю все поставленные задачи. Надеюсь, так будет и с моей следующей целью», — цитирует пресс-служба УЕФА Уильямса.

Матч Испания — Франция состоится в четверг, 5 июня, и начнется в 22.00 по московскому времени.

Сборные Испании и&nbsp;Франции встретятся в&nbsp;полуфинале Лиги наций в&nbsp;четверг, 5&nbsp;июня.Испания — Франция: время начала, где смотреть трансляцию матча Лиги наций
Источник: Официальный сайт УЕФА
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Ламин Ямаль
Футбол
Лига наций УЕФА
Сборная Франции по футболу
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