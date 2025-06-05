Нико Уильямс: «Буду рад, если Ямаль выиграет «Золотой мяч»

Вингер сборной Испании Нико Уильямс перед полуфиналом Лиги наций против Франции выразил восхищение Ламином Ямалем.

«Ламин невероятен и постоянно показывает это. Надеюсь, Ямаль будет в порядке в решающих матчах турнира. Он проводит блестящий год. Буду рад, если он выиграет «Золотой мяч». Мы с ним похожи, нам нравятся похожие вещи, мы всегда на позитиве и стараемся забавляться друг с другом и с остальными. Мы отлично ладим, он отличный парень.

Каждый год я вписываю в свой смартфон цели на сезон. Начал это делать, когда еще играл на уровне юношей, и по-прежнему так делаю. Это помогает мне развиваться и как футболисту, и как человеку. К счастью, пока я выполняю все поставленные задачи. Надеюсь, так будет и с моей следующей целью», — цитирует пресс-служба УЕФА Уильямса.

Матч Испания — Франция состоится в четверг, 5 июня, и начнется в 22.00 по московскому времени.