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Сборная Нидерландов дома обыграла Венгрию, тренер гостей Салаи был госпитализирован во время матча

Сергей Разин
корреспондент
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16 ноября. Сборная Нидерландов обыграла Венгрию (4:0).
Фото Reuters

Сборная Нидерландов в матче группового турнира Лиги наций обыграла на своем поле Венгрию со счетом 4:0.

Отличились Ваут Вегхорст и Коди Гакпо, которые реализовали пенальти, а также Дензел Дюмфрис и Тен Копмейнерс.

Тренер сборной Венгрии Адам Салаи потерял сознание во время матча. 36-летнему специалисту стало плохо на первых минутах встречи. Матч на время был остановлен, однако вскоре игру возобновили.

Нидерланды с 8 очками занимают второе место в группе 3 лиги А, Венгрия с 5 очками — на третьей строчке.

Лига наций A. Группа 3
16 нояб, 22:45. Johan Cruyff Arena (Амстердам)
Нидерланды
4:0
Венгрия

Лига наций УЕФА
Сборная Венгрии по футболу
Сборная Нидерландов по футболу
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