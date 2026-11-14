Футбол
Лига наций УЕФА
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Футбол
Лига наций

Нидерланды повторили рекорд Лиги наций, разгромив Грецию со счетом 7:0

Дмитрий Сомов

Сборная Нидерландов повторила рекорд Лиги наций УЕФА по самой крупной победе. В домашнем матче пятого тура 13 ноября голландская команда разгромила Грецию со счетом 7:0. Разница в семь мячей соответствует наибольшему показателю за всю историю турнира, сообщает УЕФА.

Хозяева повели в счете уже на шестой минуте после гола Крисенсио Саммервилла. До перерыва Тиджани Рейндерс оформил хет-трик, а Юрриен Тимбер забил пятый мяч. Во втором тайме Тимбер отличился еще раз, оформив дубль, а окончательный счет установил Дониэлл Мален. В результате семь голов распределились между четырьмя футболистами: три на счету Рейндерса, два — Тимбера, по одному — Саммервилла и Малена.

Ранее в Лиге наций УЕФА с разницей в семь мячей побеждали Германия (Боснию и Герцеговину в 2024-м), Финляндия (Сан-Марино в сентябре 2026-го) и Англия (Хорватию в октябре).

Благодаря победе Нидерланды набрали 11 очков и единолично возглавили группу A2. У Греции и Германии — по 8 очков. Немцы в том же туре победили Сербию на выезде — 3:1.

В заключительном туре 16 ноября Нидерланды сыграют в гостях с Германией, а Греция примет Сербию. Борьба за две путевки в четвертьфинал продолжается.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Сборная Англии по футболу
Сборная Германии по футболу
Сборная Греции по футболу
Сборная Нидерландов по футболу
Сборная Финляндии по футболу
Читайте также
Илья Авербух: "Трусова в финале Гран-при сможет побороться за золото"
«Я не согласен с судьями». Бенуа Ришо — о выступлении Трусовой в США
Германия потребовала от ИИХФ ясности по ЧМ-2027. Накануне Россию не допустили до МЧМ
Популярное видео
Испания — Англия: Лига наций, 6-й тур, видеообзор матча
Испания — Англия: Лига наций, 6-й тур, видеообзор матча
Франция — Турция: Лига наций, 6-й тур, видеообзор матча
Франция — Турция: Лига наций, 6-й тур, видеообзор матча
Бельгия — Италия: Лига наций, 6-й тур, видеообзор матча
Бельгия — Италия: Лига наций, 6-й тур, видеообзор матча
Хорватия — Чехия: Лига наций, 6-й тур, видеообзор матча
Хорватия — Чехия: Лига наций, 6-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Шинник»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Шинник»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Велес»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Велес»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Ленинградец»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Ленинградец»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Португалия — Дания: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
Португалия — Дания: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
Норвегия — Уэльс: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
Норвегия — Уэльс: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Торпедо»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Торпедо»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Нидерланды — Греция: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
Нидерланды — Греция: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
Сербия — Германия: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
Сербия — Германия: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
Италия — Франция: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
Италия — Франция: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
Англия — Хорватия: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
Англия — Хорватия: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
Чехия — Испания: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
Чехия — Испания: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
Турция — Бельгия: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
Турция — Бельгия: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ростов»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ростов»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Оренбург»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Оренбург»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Акрон»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Акрон»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Родина»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Родина»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Рубин»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Рубин»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Тзолис — о поражении от Нидерландов: «Не могу сказать про эту игру ничего хорошего»

Макгинн вышел на третье место среди бомбардиров сборной Шотландии
Новости
RSS RSS
Все новости