Нидерланды повторили рекорд Лиги наций, разгромив Грецию со счетом 7:0

Сборная Нидерландов повторила рекорд Лиги наций УЕФА по самой крупной победе. В домашнем матче пятого тура 13 ноября голландская команда разгромила Грецию со счетом 7:0. Разница в семь мячей соответствует наибольшему показателю за всю историю турнира, сообщает УЕФА.

Хозяева повели в счете уже на шестой минуте после гола Крисенсио Саммервилла. До перерыва Тиджани Рейндерс оформил хет-трик, а Юрриен Тимбер забил пятый мяч. Во втором тайме Тимбер отличился еще раз, оформив дубль, а окончательный счет установил Дониэлл Мален. В результате семь голов распределились между четырьмя футболистами: три на счету Рейндерса, два — Тимбера, по одному — Саммервилла и Малена.

Ранее в Лиге наций УЕФА с разницей в семь мячей побеждали Германия (Боснию и Герцеговину в 2024-м), Финляндия (Сан-Марино в сентябре 2026-го) и Англия (Хорватию в октябре).

Благодаря победе Нидерланды набрали 11 очков и единолично возглавили группу A2. У Греции и Германии — по 8 очков. Немцы в том же туре победили Сербию на выезде — 3:1.

В заключительном туре 16 ноября Нидерланды сыграют в гостях с Германией, а Греция примет Сербию. Борьба за две путевки в четвертьфинал продолжается.