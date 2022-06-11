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Сегодня, 20:45

Нидерланды — Польша: смотреть прямую трансляцию матча Лиги наций

11 июня Нидерланды сыграют с Польшей в матче Лиги наций
Читать «СЭ» в
Футболисты сборной Нидерландов.
Фото Reuters

В субботу, 11 июня, Нидерланды примут Польшу на стадионе «Де Куйп» в Роттердаме в рамках Лиги наций. Встреча начнется в 21.45 по московскому времени, прямую трансляцию покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

В отборочном турнире на чемпионат мира в Катаре Нидерланды одержали семь побед и две игры сыграли вничью, что в итоге принесло 23 очка и первое место в турнирной таблице. В первой игре Лиги наций голландцы обыграли Бельгию (4:1) и с Уэльс (2:1).

Польша одержала шесть побед и два матча сыграла вничью, заняв вторую строчку в турнирной таблице. Но затем допыла путевку на чемпионат мира, обыграв Швецию (2:0). В Лиге наций польская команда одержала победу над Уэльсом (2:1) и уступила Бельгии (1:6).

Лига наций A. Группа 4
11 июн, 21:45. De Kuip (Роттердам)
Голландия
Польша

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