20 марта, 20:45

Нидерланды — Испания: трансляция матча 1/4 финала Лиги наций

Сборная Нидерландов примет Испанию в четвертьфинале Лиги наций
Александр Иткин
редактор интернет отдела

Сборная Нидерландов примет Испанию в первом матче четвертьфинала Лиги наций УЕФА в четверг, 20 марта. Игра состоится на стадионе «Де Куйп» в Роттердаме (Нидерланды), начало — в 22.45 по московскому времени.

Ключевые события игры Нидерланды — Испания можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию первых четвертьфиналов Лиги наций.

Лига наций A. 1/4 финала.
20 марта, 22:45. De Kuip (Роттердам)
Нидерланды
2:2
Испания

В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт» по подписке на стриминговый ресурс. Сервис также ведет перекличку лучших моментов вечерних игр Лиги наций в формате мультикаста.

Килиан Мбаппе, Криштиану Роналду, Ламин Ямаль.Италия — Германия, Нидерланды — Испания, Хорватия — Франция, Дания — Португалия. Онлайн-трансляция матчей Лиги наций УЕФА

Нидерланды заняли второе место в группе 3 с Германией, Венгрией и Боснией и Герцеговиной, а Испания выиграла группу 4, опередив Данию, Сербию и Швейцарию.

Ответный матч соперников пройдет в воскресенье, 23 марта. Испания — победитель предыдущего сезона Лиги наций.

Италия — Германия: трансляция матча 1/4 финала Лиги наций

Грузия разгромила Армению в Лиге наций

КХЛ на Кинопоиске

