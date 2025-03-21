Гол Мерино принес Испании ничью с Нидерландами в четвертьфинале Лиги наций

Сборная Испании на выезде сыграла вничью с Нидерландами в первом матче четвертьфинала Лиги наций — 2:2.

Счет на 9-й минуте открыл форвард испанцев Нико Уильямс. Хозяева отыгрались на 28-й минуте благодаря голу Коди Гакпо. На 46-й минуте нидерлдандцев вывел вперед Тиджани Рейндерс.

Команда Рональда Кумана завершала игру вдесятером — на 82-й минуте красную карточку получил Йоррел Хато. В концовке встречи ничью гостям принес гол Микеля Мерино.

Ответная игра состоится в Испании 23 марта.