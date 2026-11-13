Нидерланды забили пять безответных голов Греции в первом тайме матча Лиги наций

Сборная Нидерландов с крупным счетом обыгрывает сборную Греции по итогам первого тайма матча 5-го тура группового турнира Лиги наций — 5:0.

На 6-й минуте нидерландцев вперед вывел Крисенсио Саммервилл.

В первом тайме также хет-трик оформил Тиджани Рейндерс — он отличился на 12-й, 18-й и 33-й минутах.

На 40-й минуте преимущество сборной Нидерландов увеличил Юрриен Тимбер.

Игра проходит на стадионе «Йохан Кройф Арена» в Амстердаме.