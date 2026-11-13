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Нидерланды — Греция: счет 5:0 после первого тайма матча Лиги наций 13 ноября 2026

Нидерланды забили пять безответных голов Греции в первом тайме матча Лиги наций

Алина Савинова
13 ноября. Нидерланды забили пять голов Греции в первом тайме матча Лиги наций.
Фото Getty Images

Сборная Нидерландов с крупным счетом обыгрывает сборную Греции по итогам первого тайма матча 5-го тура группового турнира Лиги наций — 5:0.

На 6-й минуте нидерландцев вперед вывел Крисенсио Саммервилл.

В первом тайме также хет-трик оформил Тиджани Рейндерс — он отличился на 12-й, 18-й и 33-й минутах.

На 40-й минуте преимущество сборной Нидерландов увеличил Юрриен Тимбер.

Игра проходит на стадионе «Йохан Кройф Арена» в Амстердаме.

Лига наций УЕФА. Лига A. Группа 2.
13 ноября, 22:45. Йохан Кройф Арена (Амстердам)
Нидерланды
Греция

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