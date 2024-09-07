Нидерланды сыграют с Боснией и Герцеговиной в групповом этапе Лиги наций 7 сентября

Нидерланды сыграют с Боснией и Герцеговиной в групповом этапе Лиги наций в субботу, 7 сентября. Матч состоится на стадионе «Филипс» в Эйндховене (Нидерланды). Стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию в перекличке игрового дня ЛН. За ключевыми событиями встречи Нидерланды — Босния и Герцеговина можно следить в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию игры в прямом эфире покажут в онлайн-кинотеатре Okko в разделе Спорт по платной подписке.

Нидерланды, Босния и Герцеговина попали в Лигу А группу 3 вместе с Германией и Венгрией.

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