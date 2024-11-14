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Канте: «Мбаппе скоро вернется в сборную, а пока мы желаем ему всего наилучшего»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник сборной Франции Н'Голо Канте накануне матча Лиги наций против Израиля прокомментировал отсутствие в составе нападающего «Реала» Килиане Мбаппе.

«Единственное, о чем я думаю, это об игроках, которые сейчас здесь. Думаю, Килиан Мбаппе скоро вернется, а пока мы желаем ему всего наилучшего», — приводит Instant Foot слова Канте.

Матч Франция — Израиль состоится в четверг, 14 ноября, на стадионе «Стад де Франс». Начало игры — 22:45 по московскому времени.

Килиан Мбаппе. В окружении Мбаппе подтвердили психологические проблемы футболиста
Килиан Мбаппе
Н`Голо Канте
Футбол
Сборная Франции по футболу
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