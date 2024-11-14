Канте: «Мбаппе скоро вернется в сборную, а пока мы желаем ему всего наилучшего»

Полузащитник сборной Франции Н'Голо Канте накануне матча Лиги наций против Израиля прокомментировал отсутствие в составе нападающего «Реала» Килиане Мбаппе.

«Единственное, о чем я думаю, это об игроках, которые сейчас здесь. Думаю, Килиан Мбаппе скоро вернется, а пока мы желаем ему всего наилучшего», — приводит Instant Foot слова Канте.

Матч Франция — Израиль состоится в четверг, 14 ноября, на стадионе «Стад де Франс». Начало игры — 22:45 по московскому времени.