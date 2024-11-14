Канте: «Возвращение Погба в сборную Франции — это было бы хорошо для него и для команды»

Полузащитник сборной Франции Н'Голо Канте отметил, что будет рад возвращению Поля Погба в национальную команду.

«Это было бы хорошо для Погба, хорошо для сборной Франции. Сегодня решает тренер, есть новое поколение. Если бы он смог вернуться в команду, это было бы здорово, но решать будет тренер», — цитирует RMC Sport Канте.

29 февраля 2024 года Погба дисквалифицировали на четыре года за нарушение антидопинговых правил — повышенное содержание тестостерона. В октябре срок дисквалификации сократили до 18 месяцев. Он сможет вернуться на поле уже в марте 2025 года.