Нападающий сборной Испании Ансу Фати поделился эмоциями от победы над Украиной в Лиге наций (4:0). Сам 17-летний игрок отметился первым голом за национальную команду.

— Я невероятно горд тем, чего добился во время полноценного дебюта за сборную Испании, — цитирует пресс-служба УЕФА Фати. — Перед выходом на поле тренер сказал мне, что такой матч в карьере бывает только один, и посоветовал сыграть в свое удовольствие. Кажется, я стал 800-м футболистом, сыгравшим за сборную Испании. Горжусь этим. За долгое время за команду выступало немало классных игроков.

С радостью принял поздравления от тренера и партнеров, но теперь наступает время для дальнейшей работы. Передо мной открывается много новых возможностей. Сразу после душа я позвоню свой семье. Именно благодаря близким я смог дойти до этого дня, они всегда помогали мне преодолевать сложности.

Я попросил всех парней расписаться на моей футболке, она теперь займет почетное место в моем доме, рядом с футболками, в которых я дебютировал за «Барсу» в чемпионате Испании и Лиге чемпионов.