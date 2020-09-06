«Некомпетентные люди душат шведский футбол». Златан заступился за Кулушевски

Полузащитник сборной Швеции Деян Кулушевски заявил, что был разочарован тем фактом, что не попал в стартовый состав на матч Лиги наций против Франции (0:1).

— Мне показалось это странным, но я должен уважать решение тренерского штаба, — цитирует Кулушевски Football Italia. — Я надеялся, что выйду на поле с первых минут. И был немножко шокирован тем, что остался в запасе. Считаю, что достойно проявлял себя на тренировках.

Его поддержал бывший нападающий национальной команды Златан Ибрагимович.

— Посмешище. Еще одно доказательство того, что некомпетентные люди не по делу занимают должности и душат шведский футбол, — написал швед в Twitter.