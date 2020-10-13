«Не стал бы говорить, что я — лидер». Антон Миранчук оценил свою роль в сборной России
13:48
Полузащитник сборной России Антон Миранчук на пресс-конференции перед матчем группового турнира дивизиона В Лиги наций против Венгрии заявил, что не считает себя лидером национальной команды.
— Знаем Венгрию. Вчера разбирали немного, сегодня разберем. Готовы работать на 100 процентов. Есть еще полтора дня для подготовки. Мы хорошо восстановились, я чувствую себя отлично. Я бы не стал говорить, что я лидер команды. Выполняю установку тренера. Слава богу, это приносит свои плоды. Я очень рад.
Матч Россия — Венгрия состоится в среду, 14 октября в Москве на «ВТБ Арене». Начало — в 21.45 (мск). (Наталья Юрина)
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