Полузащитник сборной России Антон Миранчук на пресс-конференции перед матчем группового турнира дивизиона В Лиги наций против Венгрии заявил, что не считает себя лидером национальной команды.

— Знаем Венгрию. Вчера разбирали немного, сегодня разберем. Готовы работать на 100 процентов. Есть еще полтора дня для подготовки. Мы хорошо восстановились, я чувствую себя отлично. Я бы не стал говорить, что я лидер команды. Выполняю установку тренера. Слава богу, это приносит свои плоды. Я очень рад.

Матч Россия — Венгрия состоится в среду, 14 октября в Москве на «ВТБ Арене». Начало — в 21.45 (мск). (Наталья Юрина)