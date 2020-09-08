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Наумов считает закономерной победу над Казахстаном, несмотря на курьезный гол

00:11

Защитник сборной Белоруссии Никита Наумов после победы над Казахстаном в Лиге наций (2:1) признал, что победный гол получился курьезным. Также он отметил, что эта игра придаст команде позитива.

— Казахстан — хорошая команда, но мы чуть больше владели инициативой, — цитирует пресс-служба УЕФА Наумова. — Да, наш второй гол был курьезный, однако мы больше заслуживали победы. Больше создали моментов, поэтому считаю результат закономерным. Победа над Казахстаном придала уверенности, позитива.

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefanationsleague/match/2030006--kazakhstan-vs-belarus/

Лига наций: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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