Наумов считает закономерной победу над Казахстаном, несмотря на курьезный гол

Защитник сборной Белоруссии Никита Наумов после победы над Казахстаном в Лиге наций (2:1) признал, что победный гол получился курьезным. Также он отметил, что эта игра придаст команде позитива.

— Казахстан — хорошая команда, но мы чуть больше владели инициативой, — цитирует пресс-служба УЕФА Наумова. — Да, наш второй гол был курьезный, однако мы больше заслуживали победы. Больше создали моментов, поэтому считаю результат закономерным. Победа над Казахстаном придала уверенности, позитива.