«Настроение не самое хорошее». Газинский — о поражении от Швеции
Полузащитник сборной России Юрий Газинский прокомментировал поражение от сборной Швеции (1:2) в контрольном матче.
«Настроение, конечно, не самое хорошее, потому что проиграли. На первый взгляд кажется, что и сыграли неплохо. Пропустили необязательный мяч, сами должна были забивать. Во втором тайме мы уже упустили нить игры. Нам не хватило времени, чтобы сравнять счет», — отметил Газинский в интервью прес-службе сборной России.
Сборная продолжает подготовку к матчам в Лиге наций с Турцией (11 октября) и Венгрией (14 октября) на «ВТБ Арене».
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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