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«Настроение не самое хорошее». Газинский — о поражении от Швеции

16:52
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Полузащитник сборной России Юрий Газинский прокомментировал поражение от сборной Швеции (1:2) в контрольном матче.

«Настроение, конечно, не самое хорошее, потому что проиграли. На первый взгляд кажется, что и сыграли неплохо. Пропустили необязательный мяч, сами должна были забивать. Во втором тайме мы уже упустили нить игры. Нам не хватило времени, чтобы сравнять счет», — отметил Газинский в интервью прес-службе сборной России.

Сборная продолжает подготовку к матчам в Лиге наций с Турцией (11 октября) и Венгрией (14 октября) на «ВТБ Арене».

Дополнительная информация:

https://youtu.be/XkXTZ4-o7cM

Лига наций: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Сборная России: матчи в октябре-2020




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