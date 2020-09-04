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«Наша готовность не может быть оправданием поражению». Полузащитник сборной Сербии прокомментировал поражение от России

00:17

Полузащитник сборной Сербии Неманья Максимович после поражения от России в матче Лиги наций (1:3) отметил, что соперник готов лучше. По его мнению, второй тайм был хуже первого.

— Игра была хорошая, — сказал Максимович. — В первом тайме действовали нормально. После перерыва пришлось сложнее. Все-таки мы не в оптимальной физической форме в отличие от соперника, из-за этого допустили несколько ошибок. Впрочем, наша готовность не может быть оправданием поражению. (Константин Алексеев)

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