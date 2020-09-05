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«Нам повезло». Стерлинг — о победе над Исландией

21:47

Нападающий сборной Англии Рахим Стерлинг поделился впечатлениями после победы над командой Исландии (1:0) в Лиге наций. Он забил единственный мяч в этой игре с пенальти.

«Это было странно (играть при пустых трибунах — Прим. «СЭ»), но я предпочитаю играть матчи, а не тренироваться, — цитирует Стерлинга ВВС. — Нам было непросто, но мы преодолели это. Мы заработали пенальти, после этого нам не следовало играть так небрежно, и позволить им заработать пенальти, но в итоге нам повезло. Нам нужно продолжать расти как команда, и нас ждет светлое будущее».

В концовке исландцы могли сравнять счет, но Биркир Бьяднасон не реализовал пенальти.

Лига наций: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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