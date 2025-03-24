Футбол
24 марта, 13:47

Нагельсманн: «Первый тайм матча с Италией был лучшим за время моего пребывания в сборной»

Сергей Ярошенко

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн прокомментировал об игре немцев в ответном матче против Италии в 1/4 финала Лиги наций.

«Первый тайм был очень впечатляющим — невероятно хорошим, лучшим за все время моего пребывания в команде. Но бывают моменты, когда вы пропускаете голы. Большая разница была в том, что во втором тайме мы играли почти исключительно назад и через центр», — цитирует Нагельсманна официальный сайт УЕФА.

Сборная Германии в ответном матче четвертьфинала сыграла вничью с Италией со счетом 3:3 и по итогам двух матчей (2:1 и 3:3) вышла в полуфинал.

В 1/2 финала Лиги наций УЕФА сборная Германии сыграет с Португалией. Матч состоится 4 или 5 июня.

