«Надо уважительней относиться». Врачей сборной Украины задержали в аэропорту, Малиновский недоволен

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский в интервью телеканалу «Футбол 1» сообщил, что медперсонал команды непривычно долго держали в аэропорту в Мадриде.

«Мы приехали в Испанию. Медперсонал до десяти вечера держали в аэропорту», — цитирует Малиновского «Футбол 1».

«При том, что все люди проходили, вопросов не было. Чемоданы проверяли. Это показывает, как к нам относятся. Это двойная мотивация для нас. Я думаю, что когда приезжают команды, то надо как-то уважительней относиться», — подытожил полузащитник.

Матч Испания — Украина состоится в воскресенье, 6-го сентября. Начало — в 21.45 (мск).