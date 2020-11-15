На матче России и Сербии в Лиге наций будет работать поляк Стефански
Встречу между сборными России и Сербии в рамках Лиги наций обслужит польская бригада арбитров во главе с Даниелем Стефански. В роли его ассистентов выступят Марцин Бонек и Давид Игор Голис. Резервный судья — Дамиан Силвестжак, сообщает сайт РФС.
Игра состоится в среду, 18 ноября. Матч пройдет в Белграде на стадионе имени Райко Митича, начало — в 22.45 мск (20.45 по местному времени).
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация: