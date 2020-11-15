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На матче России и Сербии в Лиге наций будет работать поляк Стефански

17:20
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Встречу между сборными России и Сербии в рамках Лиги наций обслужит польская бригада арбитров во главе с Даниелем Стефански. В роли его ассистентов выступят Марцин Бонек и Давид Игор Голис. Резервный судья — Дамиан Силвестжак, сообщает сайт РФС.

Игра состоится в среду, 18 ноября. Матч пройдет в Белграде на стадионе имени Райко Митича, начало — в 22.45 мск (20.45 по местному времени).

Сербия — Россия

Дополнительная информация:

https://rfs.ru/news/212684

Лига наций: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Сборная России: матчи в ноябре-2020




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