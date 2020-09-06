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«Мы могли бы добиться большего в атаке». Дешам — о победе над Швецией

02:15
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам подвел итоги матча Лиги наций против Швеции (1:0).

— Не все было идеально, — приводит слова Дешама M6. — Это новая система, которая работает очень хорошо. Мы могли бы добиться большего в атаке. Мы играли против схемы 4-4-2, что, наверное, сложнее всего, поскольку у них было много крайних игроков.

Я не ищу оправданий, но вы должны принять во внимание тот факт, что это была первая игра, так что не все игроки находятся в одинаковых кондициях в физическом плане. Хорошо, что турнир начался с победы.

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