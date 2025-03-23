Мусиала забил курьезный гол после подачи углового в матче Германия — Италия

Полузащитник сборной Германии Джамал Мусиала забил на 36-й минуте ответного матча с Италией в 1/4 финала Лиги наций — 2:0.

Итальянский вратарь Джанлуиджи Доннарумма из-под перекладины отбил удар головой от форварда Тима Кляйндинста. После этого Доннарумма начал что-то говорить защитникам сборной Италии, а в это время Йозуа Киммих с углового навесил во вратарскую, откуда Мусиала, стоя перед пустыми воротами, забил гол.

Видео гола доступно в канале «Okko Спорт» ВКонтакте.