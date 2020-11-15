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Мостовой прокомментировал поражение сборной России в матче с Турцией

22:34
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Экс-футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал «СЭ» поражение национальной команды в матче с Турцией (2:3) в 5-м туре Лиги наций.

— У многих команд бывают серии без побед, а бывает наоборот. Когда-то все равно эта серия закончится, бывало и хуже, — сказал Мостовой «СЭ». — Плохо, что проиграли прямому конкуренту, но в таблице пока все хорошо, не надо зацикливаться на этом. Нужно из этого делать выводы, наконец-то забыть чемпионат мира, потому что у нас еще живут этими событиями. Многие же думают, что у нас все здорово и хорошо, но у нас не так, такие поражения многому учат. (Анастасия Пастернак)

Турция — Россия

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Материалы сюжета: Сборная России: матчи в ноябре-2020




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