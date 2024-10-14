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Мостовой назвал футбольным безобразием назначение Тедеско главным тренером сборной Бельгии

Алина Савинова
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Бывший полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой поделился мнением о работе экс-тренера «Спартака» Доменико Тедеско в сборной Бельгии.

«Стоит ли ждать увольнения в случае поражения от Франции? Конечно же, стоит. Назначение Тедеско главным тренером сборной Бельгии — это футбольное безобразие! Такая страна с таким футбольным прошлым, столько футбольных людей, а они подписывают человека, который даже в футбол никогда не играл. Ну ужас. Ясно, что это агентские дела. Почему конфликты в команде с Тибо Куртуа, Кевином Де Брейне? Потому что игроки смотрят на него и думают: «Кто это?» Раз они обожглись, его назначив. Но после чемпионата Европы однозначно должны были убирать», — цитирует Мостового «РБ Спорт».

В понедельник, 14 октября, сборная Бельгии сыграет против Франции в 4-м туре Лиги наций. Начало матча — в 21.45 по московскому времени. После трех туров бельгийцы с 4 очками занимают третье место в турнирной таблице группы 2 Лиги А.

Источник: РБ Спорт
Александр Мостовой
Лига наций УЕФА
Сборная Бельгии по футболу
Доменико Тедеско
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