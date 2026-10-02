Юльманн: «Дания пыталась взять игру под контроль, но у Португалии топовые игроки»

Полузащитник сборной Дании Мортен Юльманн прокомментировал поражение от Португалии (2:4) в матче Лиги наций УЕФА.

«Матч был очень напряженным и упорным. Дания пыталась взять игру под контроль, но у Португалии топовые игроки. Мы старались показать, на что способны: применяли высокий прессинг, создавали моменты, однако оставляли сопернику свободные зоны. Бруну Фернандеш очень опасен с мячом, а мы дважды предоставили ему пространство», — приводит официальный сайт УЕФА слова Юльманна.

Португалия одержала третью победу в трех матчах под руководством Жорже Жезуша и с 9 очками лидирует в четвертой группе Лиги A. Дания с 3 очками идет второй.

В следующем матче Португалия примет Норвегию, а Дания на выезде встретится с Данией. Обе игры пройдут 4 октября.