Мората: «Не терпится послушать, что люди скажут теперь»

Нападающий сборной Испании Альваро Мората после разгромной победы над Германией в Лиге наций (2:0) признался, что ему не терпится узнать реакцию людей. По его мнению, это была лучшая игра испанцев под руководством Луиса Энрике.

— Не терпится послушать, что люди скажут теперь, — цитирует пресс-служба УЕФА Морату. — Нас всегда критикуют, когда мы играем ниже своего уровня. Сегодня же никто не вправе нас упрекнуть.

Это был наш лучший матч под руководством Луиса Энрике. Нам надо взять видеозапись этого матча и посмотреть, как здорово мы играли. Конечно, каждый из нас хотел бы играть на таком уровне в каждом матче.