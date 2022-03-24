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Сегодня, 21:57

Казахстан обыграл Молдавию, Эстония и Кипр сыграли вничью в стыковых матчах Лиги наций

Анна Горшкова
Корреспондент
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Сегодня, 24 марта, состоялись первые стыковые матчи Лиги наций за место в лиге C.

Казахстан в гостях обыграл Молдавию со счетом 2:1. В другом матче Эстония и Кипр сыграли вничью — 0:0.

Ответные встречи этих сборных пройдут во вторник, 29 марта.

Отметим, что проигравшие команды вылетят в лигу D.

Лига наций C. Плей-офф
24 мар, 20:00. Zimbru (Кишинев)
Молдавия
1:2
Казахстан
Голы
Николаэску, 45+1 (1:0), Малый, 63 (1:1), Посмак, 79 (1:2)
Молдавия
Намашко Рябчук Болохан Посмак Думбравану Ревенко Ионицэ Рацэ Николаэску Каймаков Плэтикэ (Гынсарь, 76)
Казахстан
Шацкий Малый Суюмбаев Марочкин Быстров Алип Тагыберген (Бейсебеков, 84) Нарзилдаев (Абикен, 46) Васильев (Жаксылыков, 65) Щеткин (Муртазаев, 64) Зайнутдинов
Предупреждения
Рябчук 63’  -  Суюмбаев 72’, Малый 75’
Судьи
Сидиропулос (Греция)

Лига наций C. Плей-офф
24 мар, 20:00. A. Le Coq Arena (Lillekula Arena) (Таллин)
Эстония
0:0
Кипр
Эстония
Игонен Паскочи (Пури, 80) Клаван Тамм Метс Кяйт Крейда Васильев Аньер (Зенев, 72) Ойямаа Саппинен (Сорга, 90+2)
Кипр
Михаил Иоанну Гогич Панайоту Кириаку Артиматас Кастанос Антониу Сотириу (Шполярич, 90+2) Папулис (Какуллис, 90+2) Питтас (Христофи, 70)
Предупреждения
Саппинен 62’, Крейда 73’  -  Артиматас 39’, Антониу 57’, Папулис 74’
Судьи
Коллам (Шотландия)

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