Казахстан обыграл Молдавию, Эстония и Кипр сыграли вничью в стыковых матчах Лиги наций
Сегодня, 24 марта, состоялись первые стыковые матчи Лиги наций за место в лиге C.
Казахстан в гостях обыграл Молдавию со счетом 2:1. В другом матче Эстония и Кипр сыграли вничью — 0:0.
Ответные встречи этих сборных пройдут во вторник, 29 марта.
Отметим, что проигравшие команды вылетят в лигу D.
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