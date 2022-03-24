Казахстан обыграл Молдавию, Эстония и Кипр сыграли вничью в стыковых матчах Лиги наций

Сегодня, 24 марта, состоялись первые стыковые матчи Лиги наций за место в лиге C.

Казахстан в гостях обыграл Молдавию со счетом 2:1. В другом матче Эстония и Кипр сыграли вничью — 0:0.

Ответные встречи этих сборных пройдут во вторник, 29 марта.

Отметим, что проигравшие команды вылетят в лигу D.