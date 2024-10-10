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Сегодня, 17:15

Молдавия — Андорра: смотреть матч Лиги наций онлайн

Молдавия и Андорра встретятся в матче Лиги наций УЕФА
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Сборные Молдавии и Андорры встретятся в матче Лиги наций УЕФА в четверг, 10 октября. Игра пройдет на стадионе «Зимбру» в Кишеневе, стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет онлайн-платформа «Okko» в разделе «Спорт». Трансляция доступна при наличии подписки.

Основные события игры Молдавия — Андорра можно отслеживать в матч-центре сайта «СЭ».

Лига наций D. Группа 2
10 окт, 19:00. Zimbru (Кишинев)
Молдавия
2:0
Андорра

Молдавия и Андорра выступают в лиге D, их первым соперником была Мальта. Молдавия выиграла со счетом 2:0, а Андорра потерпела поражение — 0:1.

В 2022 году Молдавия и Андорра также встречались в группе Лиги наций, первый матч завершился вничью (0:0), затем молдаване победили дома — 2:1.

Футбол
Лига наций УЕФА
Сборная Андорры по футболу
Сборная Молдавии по футболу
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