Молдавия и Андорра встретятся в матче Лиги наций УЕФА

Сборные Молдавии и Андорры встретятся в матче Лиги наций УЕФА в четверг, 10 октября. Игра пройдет на стадионе «Зимбру» в Кишеневе, стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет онлайн-платформа «Okko» в разделе «Спорт». Трансляция доступна при наличии подписки.

Основные события игры Молдавия — Андорра можно отслеживать в матч-центре сайта «СЭ».

Молдавия и Андорра выступают в лиге D, их первым соперником была Мальта. Молдавия выиграла со счетом 2:0, а Андорра потерпела поражение — 0:1.

В 2022 году Молдавия и Андорра также встречались в группе Лиги наций, первый матч завершился вничью (0:0), затем молдаване победили дома — 2:1.