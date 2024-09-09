Модрич — о завершении карьеры: «Когда я больше не буду чувствовать в себе огонь, я уйду»

Полузащитник сборной Хорватии и «Реала» Лука Модрич после матча Лиги наций против Польши (1:0) ответил на вопрос о завершении карьеры.

«Со мной никогда не знаешь. Нужно проводить игру за игрой! Я не могу думать о будущем. Когда я больше не буду чувствовать в себе огонь, я уйду из футбола. Только я могу почувствовать этот огонь и принять решение», — приводит слова Модрича журналист Фабрицио Романо.

39-летний хорват забил единственный гол в матче Лиги наций против Польши (1:0). Команда Златко Далича набрала три очка и переместилась на второе место в группе 1. Польша идет на третьей строчке, уступая хорватам по дополнительным показателям.

В августе Модрич вместе с «Реалом» обыграл «Аталанту» в матче за Суперкубок УЕФА (2:0) и стал самым титулованным игроком мадридской команды в истории.