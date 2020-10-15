Экс-футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал «СЭ» нулевую ничью в матче против Венгрии (0:0) в Лиге наций. Ранее в октябре Россия в товарищеском матче проиграла Швеции (1:2) и сыграла вничью с Турцией (1:1) в Лиге наций.

— Сыграли нормально. Имели преимущество, но просто не забили, — резюмировал Мостовой. — Бывало такое, что забивали ни с того ни с сего, а сейчас не забиваем. Я боялся, что во втором тайме просядем, но не просели, даже лучше сыграли. И замены неплохо сработали, не как в матче с Турцией — и Мостовой прибавил, и Бакаев обострил. Надо отдать должное венграм, которые бились, понимали, что играли с сильной сборной. Я не придаю значения этим результатам. Получаем удовольствие от того, что есть много футбола и что болельщики вернулись на трибуны.

— Но у нас крайне смутные перспективы на первое место в группе

— Ну у нас и в прошлой Лиге наций так было. Тоже не вышли из группы. Я считаю, этот результат нормальный. Упрекнуть наших не в чем. Моменты были, все было

— Сказалось отсутствие Головина как мозгового центра наших атак?

— Конечно. Таких футболистов немного, которые могут сыграть на паузе, нестандартно, придержать, отдать скрытую передачу, ворваться, обыграть один в один. У нас все в одном темпе — бегут-бегут-бегут, а можно было и в перепас сыграть. Но ничего страшного не происходит. Никто не говорил, что будет легко. Я сегодня в эфире сказал: если выиграем, то в один мяч, если ничья, то ничего страшного. Ничего страшного не произошло. У нас многие живут воспоминаниями чемпионата мира, забывая, что он был два года назад. (Константин Колмаков)