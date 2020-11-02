«Миранчуку нужна игровая практика». Семин о возвращении в сборную полузащитника «Аталанты»

Известный российский тренер Юрий Семин в беседе с «СЭ» прокомментировал первый вызов в сборную России Алексея Миранчука после перехода в «Аталанту».

— Черчесов не всегда любит выдергивать игроков после смены команды. Насколько правильно сейчас было вызывать Алексея Миранчука, с учетом того, что его адаптация в «Аталанте» еще точно не закончилась?

— Конечно, правильно, — заявил «СЭ» Семин. — Во-первых, это национальная сборная — высокий уровень. Алексею нужна игровая практика, думаю, он ее получит. Вижу в этом только плюсы и для игрока, и для сборной. Все совершенно правильно и направленно на то, чтобы футболист играл. (Севастиан Терлецкий)

Сборная России проведет в гостях заключительные матчи группового турнира Лиги наций с Турцией (15 ноября) и Сербией (18 ноября), а также контрольную игру с Молдавией (12 ноября).

Алексей Миранчук в нынешнем сезоне серии А еще не появлялся на поле. Единственный раз 25-летний футболист сыграл в матче 1-го тура Лиги чемпионов против «Мидтьюлланна» (4:0). Выйдя на замену, россиянин отличился голом.