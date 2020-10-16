«Мини-цикл сборной оставил небольшой осадок». Аленичев оценил матчи сборной России в октябре

Самый титулованный футболист страны, победитель Лиги чемпионов и Лиги Европы в составе «Порту», бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев в своей авторской колонке для «СЭ» отметил, что октябрьские матчи сборной России оставили небольшой осадок.

— Мини-цикл сборной оставил небольшой осадок — и в плане результата, и в плане игры, — написал Аленичев. — А, особенно, нестабильности. Ведь даже отдельные матчи можно на таймы разделить: один хороший, другой — провальный. Казалось, что мы должны занимать в своей группе Лиги наций первое место и спокойно идти на повышение — все предпосылки для этого имелись. Но итоги двух последних игр поставили такую перспективу под сомнение. Тем более, теперь России предстоят две встречи на выезде, а Венгрии, главному конкуренту, — дома.

Многие сейчас задаются вопросом, почему у наших действительно получались такие разные таймы? И почему против Турции плохим вышел второй, а против венгров первый? Если брать игру с турками, то говорилось, что после перерыва мы подсели физически. Но о какой усталости можно говорить, когда прошло всего 10 туров в чемпионате? Большинство сборников не выходили на поле через два дня на третий — основные турниры еврокубков еще не стартовали. Поэтому разговоры о недостатке функционалки, честно говоря, вызывают недоумение. А ведь еще и замены же можно делать. Какое тут утомление?

«Хочу чаще видеть Дзюбу и Соболева в паре». Колонка Дмитрия Аленичева