Мерино объяснил, за счет чего Испании удалось обыграть Данию

Полузащитник сборной Испании Микель Мерино прокомментировал победу над Данией (1:0) в матче Лиги наций.

«Вы могли понять, почему Дания возглавляла эту группу. Сегодня был очень трудный матч для нас; мы можем быть довольны тремя очками. Всегда тяжело играть против компактных команд с пятью игроками в обороне. Мы создали один или два больших момента. Надо было сохранять спокойствие, не падать духом. Мы продолжали плести комбинации, искать свободные зоны. Плюс нам приходилось следить за их контратаками», — цитирует пресс-служба УЕФА Мерино.

Сборная Испании с 7 очками занимает первое место в группе 4 лиги A, Дания с 6 очками — на второй строчке.