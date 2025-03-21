Футбол
Metaratings.ru: скауты испанских клубов наблюдали за Тикнизяном на матче сборной Армении

Камила Абдурахманова
корреспондент

Скауты «Бетиса», «Леганеса» и «Севильи» наблюдали за матчем плей-офф Лиги наций между сборными Армении и Грузии, который проходил на Республиканском стадионе (0:3), сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, особое внимание представители клубов уделяли защитнику сборной Армении и «Локомотива» Наиру Тикнизяну. Также за сборную Армении в этом матче выступали Эдгар Севикян, вингер «Локомотива», и Угочукву Иву, полузащитник «Рубина».

25-летний Тикнизян перешел в «Локомотив» в 2021 году. В текущем сезоне он принял участие в 27 матчах за клуб во всех турнирах, забив два гола и отдав четыре результативные передачи. Трансферная стоимость Тикнизяна, по оценке портала Transfermarkt, составляет 6 миллионов евро.

Источник: Metaratings.ru
Наир Тикнизян
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
