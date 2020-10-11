Мешков назначен главным арбитром на матч Лиги наций между Исландией и Бельгией
Российский судья Виталий Мешков будет работать на матче Лиги наций между Исландией и Бельгией, сообщается на официальном сайте УЕФА.
Помощниками Мешкова стали Алексей Лунев и Дмитрий Сафьян, резервный судья — Сергей Лапочкин.
Матч Исландия — Бельгия пройдет 14 октября в Рейкьявике и начнется в 21:45 мск.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.