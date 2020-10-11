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Мешков назначен главным арбитром на матч Лиги наций между Исландией и Бельгией

11:51
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Российский судья Виталий Мешков будет работать на матче Лиги наций между Исландией и Бельгией, сообщается на официальном сайте УЕФА.

Помощниками Мешкова стали Алексей Лунев и Дмитрий Сафьян, резервный судья — Сергей Лапочкин.

Матч Исландия — Бельгия пройдет 14 октября в Рейкьявике и начнется в 21:45 мск.

Лига наций: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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