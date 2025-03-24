Футбол
24 марта, 12:50

Меньян — о победе над сборной Хорватии: «Мы должны были отомстить за первый матч»

Сергей Ярошенко

Вратарь сборной Франции Мик Меньян прокомментировал победу над сборной Хорватии (2:0, пен. 5-4) в ответном матче 1/4 финала Лиги наций.

«Мы понимали, что должны были отомстить за первый матч. Они доминировали в первой встрече, и это немного задело нашу гордость. Мы знали, что должны быть сконцентрированы от первого до последнего свистка, и мы знали, что дело может дойти до пенальти. Лично я понимал, что, что бы ни случилось, я должен быть готов», — цитирует Меньяна официальный сайт УЕФА.

Первый матч между сборными закончился победой хорватов со счетом 2:0. В полуфинале сборная Франции сыграет против действующих чемпионов Лиги наций сборной Испании.

  • arno11

    Ну да ладно. Учитывая разницу в классе, должны были проходить Хорватию как нож сквозь масло. В первом тайме первой игры были настолько раскованы, что только по пачке с попкорном и банки колы в руках каждого игрока Франции не хватало.

    24.03.2025

  • zg

    Прям красные,ой,чорные мстители!:rofl:

    24.03.2025

