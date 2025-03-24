Меньян — о победе над сборной Хорватии: «Мы должны были отомстить за первый матч»

Вратарь сборной Франции Мик Меньян прокомментировал победу над сборной Хорватии (2:0, пен. 5-4) в ответном матче 1/4 финала Лиги наций.

«Мы понимали, что должны были отомстить за первый матч. Они доминировали в первой встрече, и это немного задело нашу гордость. Мы знали, что должны быть сконцентрированы от первого до последнего свистка, и мы знали, что дело может дойти до пенальти. Лично я понимал, что, что бы ни случилось, я должен быть готов», — цитирует Меньяна официальный сайт УЕФА.

Первый матч между сборными закончился победой хорватов со счетом 2:0. В полуфинале сборная Франции сыграет против действующих чемпионов Лиги наций сборной Испании.