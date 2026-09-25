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Мбаппе стал автором первого забитого гола сборной Франции после назначения Зидана

Сергей Филин

Нападающий и капитан сборной Франции Килиан Мбаппе забил первый гол национальной команды после назначения Зинедина Зидана на пост главного тренера.

27-летний Мбаппе отличился во втором тайме гостевого матча против Турции в 1-м туре Лиги наций. Голевую передачу на капитана отдал Майкл Олисе.

Во время взятия ворот соперника Мбаппе получил повреждение колена. Он смог продолжить игру после помощи врачей, однако вскоре был заменен.

Следить за счетом и ключевыми событиями игры Турция — Франция можно в матч-центре «СЭ».

Лига наций A. Группа 1.
25 сентября, 21:45. Kocaeli Stadium (Коджаэли)
Турция
0:1
Франция

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Зинедин Зидан
Килиан Мбаппе
Футбол
Лига наций УЕФА
Сборная Франции по футболу
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