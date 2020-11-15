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Мбаппе сможет сыграть против Швеции

10:27
Кильян Мбаппе. Фото Reuters
Кильян Мбаппе. Фото Reuters
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам заявил, что нападающий Кильян Мбаппе сможет сыграть против Швеции в матче Лиги наций.

— Кильян будет в заявке, он готов сыграть в этой встрече, — приводит Goal.com слова Дешама.

Мбаппе пропустил встречу Лиги наций против Португалии (1:0) из-за повреждения.

Матч Франция — Швеция состоится 17 ноября, начало — в 22.45 (мск).

Лига наций: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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