Мбаппе сможет сыграть против Швеции
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам заявил, что нападающий Кильян Мбаппе сможет сыграть против Швеции в матче Лиги наций.
— Кильян будет в заявке, он готов сыграть в этой встрече, — приводит Goal.com слова Дешама.
Мбаппе пропустил встречу Лиги наций против Португалии (1:0) из-за повреждения.
Матч Франция — Швеция состоится 17 ноября, начало — в 22.45 (мск).
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.