Мбаппе пропустит ноябрьские матчи сборной Франции в Лиге наций

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе не был вызван в сборную Франции на ноябрьские матчи группового турнира Лиги наций.

В четверг, 7 ноября, национальная команда опубликовала список из 23 игроков, получивших приглашение на ближайший сбор. Мбаппе не вошел в этот состав.

Сборная Франции 14 ноября дома сыграет против Израиля, а 17 ноября на выезде встретится с Италией.

Мбаппе пропускает матчи своей национальной команды в Лиге наций второй месяц подряд. В октябре он также не поехал в сборную, которая играла против Бельгии (2:1) и Израиля (4:1). В конце сентября 25-летний футболист получил мышечную травму, из-за которой пропустил мадридское дерби с «Атлетико» (1:1).