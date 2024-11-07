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Мбаппе пропустит ноябрьские матчи сборной Франции в Лиге наций

Алина Савинова
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Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе не был вызван в сборную Франции на ноябрьские матчи группового турнира Лиги наций.

В четверг, 7 ноября, национальная команда опубликовала список из 23 игроков, получивших приглашение на ближайший сбор. Мбаппе не вошел в этот состав.

Сборная Франции 14 ноября дома сыграет против Израиля, а 17 ноября на выезде встретится с Италией.

Мбаппе пропускает матчи своей национальной команды в Лиге наций второй месяц подряд. В октябре он также не поехал в сборную, которая играла против Бельгии (2:1) и Израиля (4:1). В конце сентября 25-летний футболист получил мышечную травму, из-за которой пропустил мадридское дерби с «Атлетико» (1:1).

Килиан Мбаппе
Футбол
Сборная Франции по футболу
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