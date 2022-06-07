Мбаппе пропустил тренировку сборной Франции перед матчем с Австрией

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе пропустил тренировку национальной команды перед матчем Лиги наций с Австрией, сообщает Le Parisien.

Другой французский игрок — Н'Голо Канте — работал индивидуально с тренером по физической подготовке. Мбаппе же появился на поле лишь в конце тренировке в шортах и кроссовках.

Напомним, форвард «ПСЖ» Мбаппе получил травму колена в предыдущем матче против Дании (1:2).

10 июня сборная Франции на выезде сыграет против Австрии. Встреча пройдет в Вене, начало матча — 21.45 (мск).