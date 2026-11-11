Мбаппе не сыграет за сборную Франции в матче с Италией в Лиге наций

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе пропустит матч против Италии в 5-м туре Лиги наций, объявил главный тренер сборной Зинедин Зидан.

Игра пройдет в Милане в четверг, 12 ноября. Начало — в 22.45 по московскому времени. 15 ноября Франция примет Турцию в 6-м туре.

«Мбаппе не сыграет завтра против Италии. Он почувствовал небольшой дискомфорт. Мы не собираемся рисковать Мбаппе. Надеюсь, в воскресенье он сможет сыграть против Турции», — сказал Зидан на пресс-конференции.

Ранее расположение сборной Франции из-за травм покинули защитник Пьер Калюлю, полузащитник Орельен Тчуамени и нападающий Маркус Тюрам.

После 4 матчей Франция с 10 очками лидирует в группе Лиги наций.