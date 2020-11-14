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Мбаппе не сыграет с Португалией в Лиге наций

04:19
Кильян Мбаппе (справа). Фото Instagram
Кильян Мбаппе (справа). Фото Instagram
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Нападающий Кильян Мбаппе пропустил пятничную тренировку сборной Франции. Как сообщает RMC, 21-летний француз еще не восстановился окончательно от травмы бедра. Игрок пропустит матч Лиги наций против Португалии.

В этом сезоне Мбаппе забил 7 голов и сделал 7 голевых передач в 8 матчах во всех турнирах.

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