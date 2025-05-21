Мбаппе, Дембеле и Тюрам вошли в состав сборной Франции на «Финал четырех» Лиги наций

Тренерский штаб сборной Франции объвил состав команды на «Финал четырех» Лиги наций.

Всего в список вошли 25 футболистов.

Вратари: Майк Маньян («Милан», Италия), Люка Шевалье («Лилль»), Брис Самба («Ренн»).

Защитники: Ибраима Конате («Ливерпуль», Англия), Бенжамен Павар («Интер», Италия), Тео Эрнандес («Милан», Италия), Лукас Эрнандес («ПСЖ»), Лоик Баде («Севилья», Испания), Мало Гюсто («Челси», Англия), Пьер Калюлю («Ювентус», Италия), Клеман Лангле («Атлетико», Испания), Люка Динь («Астон Вилла», Англия).

Полузащитники: Орельен Тчуамени («Реал», Испания), Маттео Гендузи («Лацио», Италия), Куадье Коне («Рома», Италия), Адриен Рабьо («Марсель»), Варрен Заир-Эмери («ПСЖ»).

Нападающие: Дезире Дуэ («ПСЖ»), Брэдли Баркола («ПСЖ»), Усман Дембеле («ПСЖ»), Килиан Мбаппе («Реал», Испания), Рандаль Коло-Муани («Ювентус», Италия), Майкл Олисе («Бавария», Германия), Маркус Тюрам («Интер», Италия), Райан Шерки («Лион»).

5 июня в полуфинале турнира французы сыграют со сборной Испании. Матч пройдет в Штутгарте (Германия) и начнется в 22.00 по московскому времени.

В другом полуфинале сыграют сборные Германии и Португалии.