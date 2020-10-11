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Майкл Оливер назначен на матч Россия — Венгрия

11:24
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УЕФА на официальном сайте сообщил о бригаде арбитров, которая будет работать на матче Лиги наций между Россией и Венгрией.

Главным арбитром встречи станет англичанин Майкл Оливер. Помощники арбитра — Стюарт Берт и Саймон Беннетт, резервным судьей назначен Дэвид Кут.

Встреча пройдет 14 октября в Москве и начнется в 21:45 мск.

Лига наций: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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