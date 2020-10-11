Майкл Оливер назначен на матч Россия — Венгрия
УЕФА на официальном сайте сообщил о бригаде арбитров, которая будет работать на матче Лиги наций между Россией и Венгрией.
Главным арбитром встречи станет англичанин Майкл Оливер. Помощники арбитра — Стюарт Берт и Саймон Беннетт, резервным судьей назначен Дэвид Кут.
Встреча пройдет 14 октября в Москве и начнется в 21:45 мск.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.